MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica 8 maggio alle 20.45 il Milan giocherà la sua terzultima partita stagionale in quel di Verona contro l’Hellas. Gli uomini di Igor Tudor scenderanno in campo avendo in rosa ben 7 calciatori in diffida, e dunque, a rischio squalifica. Essi sono: Depaoli, Ceccherini, Faraoni, Gunter, Barak, Miguel Veloso e Tameze.