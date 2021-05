Vezzali, Malagò e Gravina alla Lum European Week

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Sarà incentrata sullo sport la 20/a edizione della LUM European Week, l'appuntamento che l'Università LUM- Giuseppe Degennaro dedica alle tematiche di respiro europeo. Due le giornate di studio che saranno focalizzate sull'impatto e sulle conseguenze, anche in chiave di "ripartenza", dell'emergenza pandemica da Covid-19. Il 7 maggio, al Salone d'Onore del Coni, a partire dalle 9.30, il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il n.1 della Figc Gabriele Gravina parteciperanno al convegno "Lo sport come motore della rinascita economica e sociale in Italia ed in Europa". Dopo i saluti del Rettore della LUM prof. Antonello Garzoni e del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa Prof. Roberto Martino. I lavori saranno introdotti da Gennaro Sangiuliano, Direttore del TG2 e presieduti dal Prof. Alberto Gambino, Pro-Rettore dell'Università Europea di Roma e sono previsti gli interventi del Prof. Francesco Bonini, Rettore della LUMSA, del Prof. Antonio Briguglio, Ordinario di Diritto Processuale Civile dell'Università Tor Vergata, del Prof. Gennaro Terracciano, Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e del Prof. Tommaso Marchese, Direttore del corso per Direttori Sportivi dell'Università LUM. Nella seconda giornata, l'8 maggio, in modalità distance, giornata tematica sul tema "Il calcio dopo il Covid", all'interno del quadro didattico della seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Management delle Società Calcistiche, percorso formativo riconosciuto e accreditato dalla Figc per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per direttori sportivi. I lavori, coordinati da Giuseppe Tambone, direttore sportivo, specialista di diritto ed economia dello sport e Coordinatore Scientifico del Corso, avranno tre momenti dedicati ad altrettanti aspetti specifici: "Riflessi medico-funzionali del Covid negli atleti"; "Gestire lo sport giovanile ai tempi del Covid. Il sistema di gioco vincente Figc-Sgs"; "Conseguenze economico-finanziarie del Covid-19 sul calcio". (ANSA).