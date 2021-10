Vezzali: "Sgravi fiscali per il calcio? Massima attenzione dal Governo per lo sport"

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento 'Omaggio allo sport tricolore' a Palazzo Madama, al quale hanno partecipato anche il presidente federale Gabriele Gravina e il terzino azzurro Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il Senato ha fatto una cosa importante, ovvero quella di promuovere la cultura anche attraverso lo sport, organizzando questa mattinata fantastica, celebrando le imprese sportive italiane di questa estate. Lo sport è il simbolo del nostro paese, è riuscito a riportare la gente in piazza e ci ha fatto riscoprire l'orgoglio di essere italiani. Questi successi sportivi stanno facendo emergere grande voglia di fare sport fra i più giovani e questa è la medaglia più bella: togliere le persone dai divani e riportarle a fare sport".

Ieri si è parlato molto degli sgravi fiscali per il calcio. Cosa è successo? "C'è particolare attenzione per quanto riguarda il mondo dello sport, per consentire allo sport di avere un po' di respiro. La direzione è quella di puntare verso la sospensione della rateizzazione delle imposte e dei contributi previdenziali. Ci stiamo lavorando da settembre, il decreto nel quale volevamo inserire questa proposta era quello fiscale. Ovviamente la proposta presenta delle criticità che dovranno essere ulteriormente approfondite. Lavoreremo perché in sede di conversione del decreto possa essere data la possibilità alle società di ripartire, garantendo al tempo stesso che entro un tot di tempo venga restituito tutto quanto. Ci stiamo lavorando, massima attenzione del Governo per il tema dello Sport".