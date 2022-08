Vicenza, contatti serrati col Milan per Desplanches

Fonte: tuttomercatoweb.com

Da tempo si parla dell'approdo di Sebastiano Desplanches al Vicenza, ma la fumata bianca non è ancora arrivata: parti alla stretta finale, comunque, come si legge su trivenetogoal.it, mancano ormai solo alcuni dettagli per l'operazione che per altro potrebbe concludersi con il trasferimento a titolo definitivo. Fra oggi e domani sono previsti nuovi contatti fra i veneti e il Milan, proprietario del cartellino del portiere.

C'è però da sottolineare che l'operazione è legata anche alla cessione di uno dei guardapali biancorossi, Matteo Grandi che potrebbe approdare al Monopoli.