Vicenza-Milan sabato 6 agosto ore 19.00 su Sportitalia

Sabato 6 agosto alle ore 19.00 il Milan scenderà in campo contro il Vicenza per quella che sarà l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato previsto per sabato 13 contro l’Udinese a San Siro. La partita contro i veneti sarà visibile su SportItalia, canale 6° del digitale terrestre. Mister Stefano Pioli potrebbe già concedere qualche minuto a Charles De Ketelaere, neo acquisto rossonero per la trequarti campo.