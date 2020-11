VIDEO - Albertini: "Milan, non porti limiti. Nel 1999..."

Demetrio Albertini si è espresso sugli obiettivi in casa rossonera, sottolineando che puntare in alto potrebbe facilitare l'ottenimento dei traguardi più realistici: "Penso che il Milan non si debba porre limiti, non porsi limiti ti permette di correggere quello che puoi fare quando sei in difficoltà. Finisce l'anno, non vince lo scudetto ma saprai cosa correggere per vincerlo. Se punto allo scudetto difficilmente arrivo quinto. Il Milan del 1999 è stato un po' nascosto prima, siamo usciti in primavera, era un Milan con un po' più d'esperienza, qui c'è Ibra che fa da chioccia a tanti giocatori giovani di qualità, mi immagino possano migliorare sempre di più".

