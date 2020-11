VIDEO - Albertini: "Vi racconto il mio Napoli-Milan con Van Basten. E quegli abbracci di Gattuso…"

Demetrio Albertini ha parlato dei sui Napoli-Milan e di Rino Gattuso, suo ex compagno ed ora tecnico dei partenopei: "Sono state delle sfide scudetto, abbiamo vinto due scudetti al San Paolo. Mi ricordo di un momento, e lo scrivo anche sul libro, quando c'era una punizione a metà campo e Van Basten, all'epoca senza dolori, dopo uno sguardo di intesa mi dà la palla in profondità e io mi ritrovo davanti al portiere da solo e gli faccio l'assist dopo che lui ha fatto cinquanta metri. Gattuso? Una persona straordinaria, vera, genuina. In questi momenti con il Covid io non abbraccerei tutti i giocatori, lui invece entra in campo come fosse ancora un calciatore".

