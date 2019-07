VIDEO - Borini diventa attore e calcia il rigore per 'salvare il mondo'

Durante un'intervista in toni scherzosi realizzata da Milan TV nei giorni scorsi, Fabio Borini aveva risposto che, in caso di rigore utile per salvare il mondo se ne sarebbe assunto lui la responsabilità. Detto fatto. Sui social rossoneri, ecco il numero 11 del Diavolo alle prese con il tiro dagli undici metri per provare a salvare l'umanità. Ci riuscirà?