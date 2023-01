VIDEO - Brahim Diaz premiato da Maldini per le 100 presenze con il Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno premiato, nel Centro Sportivo di Riyad, Brahim Diaz per le 100 presenze in rossonero: "Siamo qui - ha detto Maldini - per celebrare le 100 presenze di Brahim Diaz, che ha esordito nel settembre 2020 contro lo Shamrock Rovers. Che sia di auspicio per tantissime altre partite e magari per un trofeo domani, sarebbe un bel modo di festeggiare. Bravo Brahim".

Il numero 10 spagnolo ha così risposto: "Grazie mille. Domani dobbiamo vincere: meritiamo questo trofeo perchè abbiamo fatto un lavoro di un anno e non di quattro partite. Dai ragazzi".