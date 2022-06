VIDEO - Dal Duomo a Casa Milan, tutta la gioia dei tifosi durante Sassuolo-Milan

MilanNews.it

Sono passate poco più di due settimane dalla vittoria dello Scudetto sul campo del Sassuolo, ma le immagini di quei giorni di felicità continuano a riempire gli occhi dei tantissimi tifosi rossoneri che aspettavano da anni un momento del genere.

I canali social del Milan hanno pubblicato un video in cui viene mostrata la reazione live di tantissimi tifosi in giro per Milano, dal Duomo a Casa Milan, che durante i 90 minuti di Reggio Emilia sono letteralmente impazziti di gioia.