VIDEO - I tifosi dell'Inter bruciano la maglia di Ibrahimovic durante i festeggiamenti

L'Inter ha vinto lo scudetto con la vittoria in casa del Milan, ieri sera nel derby giocato a San Siro. Inevitabile che al fischio finale sia partita la festa per le strade della città. Anche se qualcuno, come spesso capita in queste occasioni, è forse andato un po' oltre. Come riportato da un video dei colleghi di Sportitalia, durante i festeggiamenti in Piazza Duomo, alcuni tifosi dell'Inter hanno bruciato una maglia del Milan di Zlatan Ibrahimovic, forse memori dello scudetto del 2022 rossonero, vinto in un testa a testa fino all'ultima giornata, del quale lo svedese era stato leader morale.

Di seguito il video che ritrae il gesto dei tifosi nerazzurri: