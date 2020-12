VIDEO - Ibrahimovic: "Non sono pronto a smettere, mi sento troppo bene"

Nelle bella intervista a Sky Sport con Massimo Ambrosini, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro e della voglia di proseguire col calcio giocato: "Ringrazio il calcio. Senza calcio chi sono? Non è facile smettere. Non ho paura, ma non so cosa mi aspetterà. Non sono pronto a smettere, mi sento troppo bene. A questo livello gioco finché posso fare qualcosa, se non riesco non voglio. Per questo a gennaio ho firmato per 6 mesi, era per essere onesto con loro e con me stesso. Non sapevo se dopo sei mesi sarei stato ancora qui”.

Guarda il video di Sky Sport: