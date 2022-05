VIDEO - Il ruggito di San Siro durante Milan-Fiorentina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan-Fiorentina è stato uno spettacolo non solo per quanto visto in campo, con due squadre che si sono affrontate con coraggio a viso aperto, ma anche per il ruggito dei 71mila sugli spalti di San Siro. Il tifo rossonero è stato emozionante, da lasciare quasi senza parole. Rivedo l'esplosione di gioia dello stadio al gol di Leao nel video pubblicato dai canali social del Milan.