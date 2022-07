VIDEO - Marsiglia-Milan, gli highlights del match: decidono Messias e Giroud

MilanNews.it

Al Milan bastano Messias e Giroud per domare il Marsglia e zittire un infuocato Velodrome. I ragazzi di mister Pioli hanno dominato in lungo e in largo contro la squadra di Tudor, come si può ben constatare dagli highlights pubblicati sui canali social del club rossonero. In calce alla notizia il video.