VIDEO - Miglior gol rossonero di febbraio: Leao, Giroud, Piemonte o Rebic?

Il secondo gol di Giroud nel Derby, con il delizioso tacco per liberarsi di de Vrij, l’eccezionale tuffo a volo d’angelo di Martina Piemonte in Milan-Lazio, la rete di un devastante Leao contro la Samp, con Mike Maignan in versione assistman o la botta secca dai 25 metri di Ante Rebic contro la Salernitana all’Arechi. Queste le reti in gara per il premio del miglior gol rossonero di febbraio, pubblicati in video sui canali social del club. I tifosi possono votare il loro gesto tecnico preferito.