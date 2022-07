VIDEO - Milan-Almenno 3-0, tutti gli highlights dell'amichevole a Milanello

Messias, Rebic e infine Gabbia: il Milan supera senza affanni, e con una rosa senza titolari, gli avversari del Lemine Almenno nell'amichevole odierna andata in scena sul campo ribassato di Milanello. Gli account social rossoneri hanno pubblicato il video con le migliori azioni e dei gol della sgambata andata in scena nel centro sportivo di Carnago.

#ACMilan 3⃣-0⃣ Lemine Almenno



The best moments from our joint training session ️



I momenti salienti del nostro allenamento congiunto #SempreMilan pic.twitter.com/KadvDth0sg