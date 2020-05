Gigio Donnarumma andrà in scadenza a giugno 2021, di conseguenza il Milan dovrà cercare di trovare un accordo per il rinnovo. Come riportato nel servizio Sky di Manuele Baiocchini, i rossoneri proveranno a stringere nei prossimi giorni. Il portiere rossonero, dalla sua, ha dato la priorità al Milan.

