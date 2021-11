VIDEO - Milan, è di Capone il miglior gol del mese di novembre

I tifosi hanno votato e hanno scelto, il miglior gol del mese di novembre del mondo rossonero è quello del Primavera Andrea Capone, messo a segno contro la Juventus del 19 novembre, vinta dal Milan per 3-1. La rete dell'attaccante classe 2002 è notevole: un destro a giro dalla distanza che termina la sua corsa sotto il sette. Un gesto tecnico di alto livello che ha colpito parecchio i tifosi.

Curl it like Capone!

Congratulations to our Primavera forward, his beautiful bender is our Goal of November



Capone a giro!

Congratulazioni al giovane attaccante del #MilanPrimavera: è la sua perla contro la Juve il gol più bello di novembre #SempreMilan pic.twitter.com/hJR1uZ0hlo