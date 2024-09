VIDEO MN - Calabria: "A questi livelli i dettagli fanno la differenza. Messaggio ai tifosi? C'è solo da lavorare"

Davide Calabria, al termine di Milan-Liverpool di Champions League, ha commentato la partita ai microfoni dei giornalisti presenti. Queste le dichiarazioni raccolte da MilanNews.

Cos’è mancato dopo quel buon avvio? “Degli episodi e dei dettagli che a questo livello fanno la differenza. Siamo partiti bene, con la giusta qualità, mentalità e fisicità. Abbiamo impostato bene, abbiamo messo in campo quello che abbiamo preparato. Poi sono mancati dei dettagli su dei calci piazzati, dove loro con i due centrali sono molto forti. Forse dobbiamo essere più scaltri. È un dato di fatto che sono 20 cm più alti di tutti noi ma non è sufficiente, dobbiamo essere più preparati e non lasciarci andare, ma continuare a fare il gioco che sappiamo fare. Perché a sprazzi c’è ma manca continuità da questo punto di vista”.

La protesta finale dei tifosi: “I tifosi possono giustamente pensarla come vogliono. Non è l’inizio di stagione che volevamo, lo sanno tutti. Non ci sono messaggi, c’è solo da lavorare. Il messaggio è quello di lavorare, c’è un derby che ci aspetta ma c’è anche un campionato e una stagione intera che ci aspetta”.

Il problema dov’è? “Quando non funziona è ovunque. Dobbiamo riuscire ad avere la continuità che abbiamo dimostrato a sprazzi. Secondo me il gioco c’è ma dobbiamo avere la continuità in tutti i 90 minuti e in tutte le partite, oggi credo che potevamo fare meglio da questi punti di vista: aumentare la qualità nei dettagli perché i dettagli a questi livelli sono importanti. Se giochi in questa squadra devi essere attento anche a questo, che sia la costruzione dal basso, che siano i calci piazzati… È un susseguirsi di cose che non ci sta facendo avere risultati. Dobbiamo essere consapevoli di questo e non c’è una via di uscita, ma solo andare avanti e lavorare essendo fiduciosi”.

Su Maignan: “Non sappiamo ancora, vedremo domani con calma con quello che vedranno i dottori”.