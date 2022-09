VIDEO MN - Dest arrivato a Casa Milan, a breve la firma sul contratto

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan Gianluigi Torre

Dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva di questa mattina in questi istanti Sergino Dest è arrivato a Casa Milan. Il terzino americano, che arriverà dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto, ora è nella sede rossonera e firmerà il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni nel caso in cui dovesse essere riscattato al termine della stagione. In calce alla notizia il video del nostro inviato.