VIDEO MN - Il ds rossonero Igli Tare lascia Casa Milan

VIDEO MN - Il ds rossonero Igli Tare lascia Casa MilanMilanNews.it
Oggi alle 22:55News
di Niccolò Crespi
fonte Lorenzo De Angelis

Come riportato dal nostro inviato a Casa Milan, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha da poco lasciato la sede dei rossoneri, alle 22.48 precise dopo un'intensa giornata di lavoro. Domani potrebbe essere il giorno del rinnovo di Mike Maignan, e occhio alla pista Mateta, in chiusura in queste ore.

Jean-Philippe Mateta-Milan, è quasi fatta! Il centravanti francese, come appreso dalla redazione di MilanNews.it è vicinissimo a vestire la maglia del Milan, già da gennaio. La trattativa è ormai agli ultimi dettagli, con Milan e Crystal Palace intenti già a chiudere l'operazione in questa serata.