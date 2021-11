VIDEO MN - Il Milan è arrivato in hotel a Madrid

Come riportato dal nostro inviato in Spagna, pochi istanti fa il Milan è arrivato in hotel a Madrid. Paolo Maldini, dirigente rossonero, si è fermato per pochi istanti con un gruppo di tifosi presente all’esterno della struttura per firmare alcuni autografi, in particolare su una maglietta. Domani alle ore 21.00 il Diavolo giocherà contro l’Atletico una sfida decisiva per le speranze qualificazione agli ottavi di Champions League.