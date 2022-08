VIDEO MN - Il riscaldamento nell'intervallo di Vicenza-Milan di De Ketelaere

Fonte: Sportitalia

© foto di Sportitalia

Charles De Ketelaere, neo acquisto rossonero, è per la prima volta a disposizione di Stefano Pioli per il match amichevole contro il Vicenza. Al termine del primo tempo, finito 1-4 per i rossoneri, il belga si è riscaldato con gli altri compagni come testimoniato dalle immagini di Sportitalia, sul cui canale (numero 60) è in diretta in chiaro la partita: