VIDEO MN - Incontro a Casa Milan con l'agente di Gabbia e Plizzari

A Casa Milan, come appreso da MilanNews.it, ha avuto luogo un incontro di circa un'ora e mezza tra la dirigenza del Milan e Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia e di Alessandro Plizzari, il secondo in prestito a Livorno. Si cerca una soluzione per entrambi in vista della prossima stagione, in modo che che sia il centrale che il portiere possano avere spazio e continuità. Sull'estremo difensore c'è l'interesse della Reggina.

Di Thomas Rolfi