Charles De Ketelaere ma non solo: Maldini e Massara continuano a lavorare per il mercato rossonero. Proseguono gli incontri dei due dirigenti rossoneri che, come dimostrano le immagini raccolte dall’inviato di MilanNews.it a Casa Milan, stanno incontrando in questi minuti Giuseppe Riso, agente di Daniel Maldini e Sandro Tonali.