VIDEO MN - L'arrivo di Furlani a Palazzo Marino per l'incontro con l'Inter ed il sindaco Sala per il futuro di San Siro

L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è arrivato nella sede del Comune di Milano, Palazzo Marino, per presenziare all'incontro con l'Inter ed il sindaco Giuseppe Sala per parlare del futuro dello stadio San Siro. Per la società nerazzurra, invece, presente una delegazione di Oaktree guidata da Katherine Ralph.

Come rappresentante del Milan ci sarà solo il dirigente italiano, che inizialmente doveva essere accompagnato anche dal presidente Paolo Scaroni, che come riportato sempre su questi lidi nel corso della mattina, sarà assente per motivi personali e di salute.