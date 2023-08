VIDEO MN - Loftus-Cheek incontra i tifosi all'AC Milan Store Downtown

Grande giorno per 70 tifosi fortunati rossoneri che, in questi minuti, stanno avendo il piacere di incontrare il nuovo centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek per foto e autgrafi all'AC Milan Store Downtown in Galleria San Carlo, zona San Babila, in centro a Milano. Il video dell'incontro di Loftus con alcuni sostenitori del Diavolo, girato dall'inviato di MilanNews.it.