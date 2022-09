Fonte: dagli inviati a Salisburgo Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Ci sarà domani l'esordio in Champions League del Milan. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, la squadra rossonera ha effettuato la pitch inspection sul prato della Red Bull Arena dove domani sera affronterà il Salisburgo nel match valido per la prima giornata del gruppo E.