VIDEO MN - Un Pioli molto deluso lascia lo stadio Olimpico

Il Milan viene eliminato dall'Europa League da una Roma arrembante e che ha dato la giusta importanza emotiva all'impegno. Grande delusione sui volti dei rossoneri, soprattutto su quello di mister Pioli, come dimostrano le immagini dell'allenatore che lascia lo stadio raccolte dai nostri inviati. La squadra tornerà a Milano in nottata, per domani programmato un allenamento in vista del derby di lunedì: prevista seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo.