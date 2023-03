VIDEO MN - "Una vita accanto al Diavolo", il nuovo coro della Curva Sud durante il corteo a Londra

Fonte: dai nostri inviati a Londra, Antonio Vitiello ed Antonello Gioia

Continua lo spettacolo della Curva Sud per le strade di Londra, come documentano le immagini dei nostri inviati in Inghilterra. I tantissimi tifosi rossoneri presenti, circa un migliaio, durante l'avvicinamento al Tottenham Stadium hanno intonato il nuovo coro della Curva, sulle famose note di "Muchachos" dell'Argentina. Di seguito il video.