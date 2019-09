VIDEO - Nuovo stadio: il video parziale del progetto di Populous

In attesa della presentazione ufficiale di giovedì, è stato svelato il rendering del progetto dello studio americano Populous per il nuovo stadio di Milan e Inter. Come si vede dal video, il progetto prevede una struttura a forma di parallelepipedo, ricoperta di vetro, che ricorda il Duomo di Milano.

Si tratta però di immagini intermedie finite online, non è il video definitivo e completo che sarà svelato giovedì in sede di presentazione del progetto.