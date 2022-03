VIDEO - Svezia, Ibra punta la Polonia: gran gol in allenamento

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domani si giocherà Polonia-Svezia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Una sfida decisiva per un posto in Qatar che vedrà sfidarsi due bomber come Robert Lewandowski e Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti del Milan punta deciso alla sfida contro i polacchi, come dimostra anche il video pubblicato sui canali social della nazionale svedese: Ibra è carico e domani sera vorrà essere decisivo.