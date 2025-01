Vigilia di Champions League: il programma odierno del Milan

Questo il programma di oggi, giorno di vigilia di Milan-Girona, sfida valida per la 7^ giornata di Champions League, dei rossoneri:

Ore 11.00: allenamento presso il Centro Sportivo Milanello,

Ore 14: conferenza stampa di Sergio Conceiçao e di un Yunus Musah sempre a Milanello.

Per quanto riguarda invece gli spagnoli, il loro programma prevede il walk aroud a San Siro alle 18, mentre la conferenza stampa de tecnico e di un giocatore andrà in scena alle 18.30 sempre al Meazza.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO DI IERI

"Prima parte dedicata all'attivazione muscolare in palestra attraverso l'ausilio degli attrezzi per poi uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento svolgendo alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso palla e sulle finalizzazioni, a seguire lavoro tattico e infine spazio alla consueta partitella su campo ridotto".