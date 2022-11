Vigilia di Milan-Salisburgo: allenamento al mattino a Milanello, alle 14:00 la conferenza di Pioli e Tonali

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Vigilia di Milan-Salisburgo, il clima inizia a farsi rovente. Ultima giornata del Girone E di Champions League, i rossoneri si giocano un fondamentale passaggio del turno, che manca da 9 anni, contro gli austriaci della RedBull. E come per ogni vigilia che si rispetti ci sarà la conferenza stampa: alle 14:00, dopo l'allenamento mattutino a Milanello, mister Pioli parlerà insieme a Sandro Tonali per presentare la sfida contro il Salisburgo. Potrete seguire le dichiarazioni del duo rossonero qui su MilanNews.it grazie al nostro live testuale.