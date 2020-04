Villani (pres. SIP): "Straordinariamente rapidi i tempi per il vaccino"

Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, primario di Pediatria generale e malattie infettive all’ospedale Bambin Gesù di Roma ha parlato così in merito al vaccino per il Covid-19 in confernza stampa nella sede del dipartimento della protezione civile: "Probabilmente straordinariamente rapidi i tempi per il vaccino. Tempi brevi significa questo: normalmente per arrivare ad un vaccino che venga commercializzato il tempo medio è di 2-3 anni. In questa occasione i tempi penso saranno molto più brevi. Difficile dire quali, ma non saranno quelli consueti solitamente per un vaccino"