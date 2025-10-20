Viola in 10 sul pareggio di Leao, Marelli: "Procedura corretta, Ranieri non poteva entrare"

vedi letture

La Fiorentina, nelle sue lamentele post gara all'indirizzo della direzione di gara di Livio Marinelli, ha espresso disappunto anche per non aver fatto rientrare Ranieri in campo subito dopo che era stato medicato per perdita di sangue: nell'occasione, in 10 contro 11, la Viola ha subito la rete di Leao da fuori area.

Il commento di Luca Marelli su cosa dice il regolamento, in studio a DAZN: "Ranieri aveva perso sangue dal naso e in campo se c'è perdita non si può rimanere. Vediamo le immagini con Ranieri che cambia la maglietta, perché non si può giocare con gli indumenti sporchi di sangue, ma è altrettanto vero che la regola 5 impone all'arbitro che non ci sia perdita di sangue. Ranieri continuava a perdere sangue, il quarto uomo Arena lo ha controllato ma c'era ancora sangue che usciva come dimostrano le immagini. L'azione va avanti e nel momento in cui Ranieri è pronto il pallone sta già andando verso Leao che segnerà proprio in questa azione. È corretta la procedura, il giocatore non poteva entrare in campo"