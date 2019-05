Virdis a MN: "Gattuso sta facendo il suo, non ha avuto aiuto dalla società"

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del lavoro di Gattuso: "Se la sta giocando per il quarto posto, che è sempre stato l'obiettivo stagionale del Milan. E' ancora in corsa, quindi il suo lo sta facendo. Ha avuto qualche difficoltà e non totale aiuto da parte della società perchè per me una squadra che deve lottare per la Champions non può avere solo due centravanti. Avrebbe dovuto avere più soluzioni in avanti. Lui ha sempre puntato sul 4-3-3, aveva sempre paura di inserire due punte dal primo minuto e questo secondo me lo ha condizionato".