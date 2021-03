Virdis: "Ibra fondamentale per il Milan. Sbagliato andare a Sanremo? No perchè era infortunato"

L’ex attaccante fra le altre anche del Milan, Pietro Paolo Virdis, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch’io Sport, per parlare del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. A proposito dello svedese, Virdis ha detto: “Ibrahimovic è fondamentale per il Milan, la sua assenza è pesante e ne sta condizionando l’andamento della squadra nell’ultimo periodo. Sbagliato andare a Sanremo? No, perché tanto era infortunato e non ha messo a repentaglio niente della sua integrità”.