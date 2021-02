Virdis: "Siamo tornati a lottare per qualcosa per cui siamo stati creati"

Pietro Paolo Virdis, intervistato da DAZN, ha parlato del derby e del momento della formazione rossonera.

Sul derby: "C'è sempre la tensione dell'ambiente, siamo tornati a lottare per qualcosa per cui siamo stati creati, ovvero la lotta al vertice. Speriamo di lottare fino in fondo per la vittoria del campionato".

Sul Milan: "E' stata una sorpresa, tutti i giocatori sono cresciuti in maniera esponenziale. Merito di Pioli, merito di Ibra, tutti stanno rendendo al meglio delle loro potenzialità".

Sull'importanza della stracittadina: "Sarà una gara interessante, non decisive, sarà determinante giocarlo per vincere".