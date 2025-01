Visite e firma nella giornata di ieri per Walker, ma manca ancora l'ufficialità: il motivo

vedi letture

Nella giornata di ieri Kyle Walker ha avuto un primo concreto approccio con il mondo Milan. Atterrato a Linate intorno all'ora di pranzo, l'inglese non ha voluto perdere tempo, facendo una breve sosta in albergo per poi dirigersi alla clinica La Madonnina dove si è sottoposto alle consuete visite mediche di rito con il club rossonero.

Subito dopo direzione Casa Milan, dove l'ex capitano del Manchester City ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al prossimo giugno, dato che la formula del suo trasferimento prevede un prestito fino alla fine della stagione con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Se poi tutto andrà come previsto, Walker si legherà al Diavolo con un nuovo contratto fino al 2027, da 4.5 milioni di euro a stagione.

Nonostante tutto questo, non è ancora arrivata il comunicato ufficiale da parte del club rossonero. Come mai? Scrive questa mattina Tuttosport che l'ufficialità dell'operazione ha subito un piccolo ritardo perché ieri c'è stato un cambio di programma rispetto alla tabella di marcia prevista. Walker non ha infatti espletato la parte relativa al conseguimento dell’idoneità sportiva, che era in programma dopo le visite mediche: effettuerà questa mattina il tutto. La presentazione alla stampa dovrebbe essere invece programmata per la giornata di lunedì.