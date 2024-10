Visnadi: "Dicono che il Milan è sbilanciato, ma a Firenze ha preso un gol su rimessa laterale ed uno da rinvio del portiere"

Nella serata di Sky Sport 24, durante 'Campo Aperto', Gianni Visnadi ha parlato di Milan all'indomani della sconfitta a Firenze della formazione di Paulo Fonseca:

"Il Milan ha perso 4 partite su 9 in questo inizio di stagione? Non credo che sia proprio giustissimo fare 4 su 9 perché due volte ha giocato con due squadre che sono nel numero, abbastanza ristretto, di squadre che possono vincere la Champions League, quindi quelle due sconfitte lì potevano essere a budget, chiaro che fanno comunque classifica, però sono delle colpe levative.

Più gravi sono i punti persi in campionato, per esempio nella prima giornata contro il Torino. La partita di ieri credo che faccia ancora a suo modo storia a sé, perché non si possono sbagliare due rigori in una sola volta, perché, soprattutto, ancora più grave dei rigori, prendere il secondo gol. Il secondo gol è uno da dilettanti. Ora potremmo anche dire che è colpa di Fonseca, non lo dico io però, non me lo farai dire che è colpa di Fonseca, però non si può prendere un gol così in Serie A, una squadra che ha ambizioni giustificate di arrivare in alto.

Quelli che dicono “Ma come gioca il Milan? È sbilanciato!”, ma il Milan ha preso un gol su rimessa laterale e un gol su rinvio del portiere. Non c’entra nulla l’atteggiamento. Sul rinvio del portiere non puoi prendere gol: la palla ha rimbalzato una sola volta sulla coscia di Kean che, senza nemmeno saltare, ha dato l’assist a Gudmundsson. Ci sarà sicuramente ancora qualche nostalgico che potrà dire “è colpa di Fonseca”".