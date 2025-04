Viviano: "Qualcosa del Milan dà veramente fastidio all'Inter"

Emiliano Viviano, ex portiere, intervento a TV Play, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Inter per 3-0 nel derby di Coppa Italia che ha permesso al Diavolo di conquistare un posto nella finale della competizione in programma il 14 maggio a Roma: "Qualcosa del Milan dà veramente fastidio all'Inter. Poi la partita sicuramente non dice 3-0, ma la vittoria dei rossoneri è meritata. Per quanto l'Inter riesca ad essere solida anche contro squadre forti, con il Milan soffre sempre tantissimo. In queste cose credo tanto, non può essere un caso".

Questo il tabellino di Inter-Milan, Semifinale di ritorno di Coppa Italia.

INTER-MILAN 0-3 (1-4 agg.)

Marcatori: 36’ e 50’ Jovic, 85’ Reijnders

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (dal 83’ Correa), Barella (dal 53’ Frattesi), Asllani (dal 53’ Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (53’ Zalewski); L. Martínez, Taremi (dal 53’ Arnautovic). A disp.: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi, Pavard; Berenbruch. All.: Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ Thiaw), Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders (dal 87’ Joao Felix), Hernández (dal 87’ Bartesaghi); Pulisic (dal 79’ Loftus-Cheek), Jović (dal 79’ Abraham), Leão. A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Terracciano; Bondo, Musah, Chukwueze, Gimenez, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma.

Ammoniti: 71’ Calhanoglu, 87’ Martinez.

Recupero: 2’ 1T.