Vizzino: "Necessario concentrare il potere decisionale ad un'unica ASL per risolvere problemi"

L'avvocato Luis Vizzino, intervenuto a "Replay", live di MilanNews.it in collaborazione con Alessandro Jacobone Milanista Non Evoluto, si è soffermato sul problema sul problema sorto alla ventunesima giornata fra ASL e Lega Serie A: "Quello delle ASL è un discorso normativo che riguarda la gerarchia delle fonti. L'ordinamento sportivo comunque deve conformarsi e uniformarsi a dei provvedimenti statali. Il problema si può risolvere soltanto creando un tavolo tecnico e cercando di concentrare un potere di discrezionalità decisionale attorno ad una sola Asl per evitare a tutte le Asl di fare quello che vogliono. Altrimenti i numeri stanno a dimostrare che la ventunesima giornata sia una giornata irregolare poiché non sono stati rispettati i criteri e i principi della correttezza sportiva”.