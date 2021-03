Vocalelli (Gazzetta): "L'esperimento riuscito di Orsato in TV, un antidoto ai veleni"

"L'esperimento riuscito di Orsato in TV, un antidoto ai veleni", questo il titolo del fondo di Alessandro Vocalelli sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. "Il nuovo corso arbitrale, voluto dal presidente Trentalange, ha dato un primo risultato. Una svolta storica, di comunicazione, che ha portato Daniele Orsato a parlare in diretta TV. Dopo aver compiuto un salto di qualità fondamentale con l'introduzione del VAR - che ha ridotto sensibilmente gli errori - serviva anche un cambiamento di passo, per riuscire a saldare le immagini alle parole. Cosa può esserci di più rivoluzionario di un commento a supporto della moviola? A due anni dal famoso caso "Pjanic", Orsato ha potuto ammettere il suo errore: «Certo che ho sbagliato, rivedendolo in tv ne ho avuto immediatamente consapevolezza». Pensate a quante discussioni ci saremmo evitati di fronte ad un'autocritica tanto netta e circostanziata".