Vuoi essere il nuovo Van Hege del Milan? Origi: "Prometto che darò sempre il massimo"

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha risposto alla domanda se volesse essere il nuovo Van Hege del Milan? "Non sapevo questo dettaglio della storia del Milan, mi piace sempre conoscere la storia del calcio. Posso promettere che darò il massimo. Il bello del calcio è che non sappiamo ciò che avverrà domani e i tifosi ci seguono anche per questa particolare magia. Spero che potremo scrivere nuove pagine importanti della nostra storia insieme".