Walker chiama a raccolta i tifosi per il ritorno contro il Feyenoord: "Abbiamo bisogno di voi"

vedi letture

In occasione dell'andata dei playoff di Champions League il Milan è uscito sconfitto dal De Kuip di Rotterdam. Per fortuna il passivo non è così pesante da poter già parlare di eliminazione certa, ma martedì sera a San Siro la formazione di Sergio Conceiçao dovrà avere una voglia, un atteggiamento, ma soprattutto un'intensità completamente diversa rispetto a quella avuta ieri sera.

Per fortuna del Milan il ritorno si giocherà a Milano, in un San Siro bordato di rossonero, con i tifosi che dovranno fare la loro parte spingendo la formazione meneghina ad una rimonta che potrebbe significare ottavi di finale. In campo, ovviamente, i giocatori dovranno dare il meglio, ma sentire il supporto della propria gente, proprio come successo al Feyenoord, potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Ed è per questo che sui proprio canali social Kyle Walker ha chiamato a raccolta il tifo rossonero scrivendo: "Non è il risultato che volevamo, ma martedì ce la giochiamo tutti nella gara di ritorno e avremo bisogno di tutti voi tifosi".