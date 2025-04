Walker festeggia il ritorno: "Finiamo la stagione alla grande adesso"

vedi letture

Il Milan, nella partita vinta contro il Venezia per 2-0 nel lunch match domenicale valevole per il 34° turno di Serie A Enilive, ha ritrovato in campo Kyle Walker, terzino inglese arrivato a gennaio dal Manchester City e che è stato indisponibile per infortunio nelle ultime settimane per una frattura al gomito.

Il difensore 34enne rossonero è rientrato in campo nel finale per sostituire un acciaccato Alex Jimenez. Sul suo profilo Instagram, nel post partita, Kyle Walker ha esultato così: "Felice di essere tornato e aver conquistato i 3 punti. Finiamo la stagione alla grande adesso".