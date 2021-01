Whoscored - La top 11 del 2020 in Serie A: presenti 4 rossoneri

Whoscored, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, ha pubblicato la top 11 del 2020 in Serie A. Nella formazione con i migliori giocatori dell'anno appena trascorso, sono presenti tanti giocatori del Milan considerati anche gli ottimi risultati della squadra rossonera. Negli 11 titolari, in particolari, presenti Kjaer, Theo Hernandez, Calhanoglu e Ibrahimovic.

Four #ACMilan players make the @WhoScored Serie A Team of the Year for 2020!



