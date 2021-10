WhoScored, la top 11 europea del mese di settembre con giocatori U21: c'è Sandro Tonali

WhoScored, portale calcistico specializzato in numeri e statistiche, ha pubblicato la miglior formazione del mese di settembre secondo i loro dati, formata da giocatori U21 che giocano nei top 6 campionati europei. In questo best XI davvero pieno di talento c'è anche Sandro Tonali, autore di un avvio di campionato davvero strepitoso.

Maximiano; Dest, Lacroix, Schlotterbeck, Davies; Tonali, Onana; Saka, Wirtz, Vinicius; Dieng.