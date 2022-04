Women's Euro 2022, la squadra arbitrale: convocati gli italiani Valeri e Mariani per il VAR

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Comitato Arbitrale UEFA ha nominato gli ufficiali di gara che dirigeranno i 31 incontri del Campionato Europeo che si svolgerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Insieme ai 12 direttori di gara europei ci sarà un fischietto venezuelano e, nella squadra degli assistenti, ci sarà il debutto degli addetti al VAR, schierati per la prima volta in tutte le gare della fase finale della competizione. A rappresentare l’Italia, proprio in qualità di Video Assistant, ci saranno Maurizio Mariani e Paolo Valeri.

L'elenco completo dei dodici direttori di gara selezionati:

Jana Adámková (Repubblica Ceca)

Lina Lehtovaara (Finlandia)

Iuliana Demetrescu (Romania)

Ivana Martincic (Croazia)

Cheryl Foster (Galles)

Kateryna Monzul (Ucraina)

Stéphanie Frappart (Francia)

Tess Olofsson (Svezia)

Marta Huerta de Aza (Spagna)

Esther Staubli (Svizzera)

Riem Hussein (Germania)

Rebecca Welch (Inghilterra)

Come parte di un programma di scambio nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra la UEFA e la Confederazione Calcistica Sudamericana CONMEBOL, il venezuelano Emikar Calderas Barrera e i suoi assistenti faranno parte degli ufficiali di gara inviati in Inghilterra, mentre una squadra arbitrale europea dirigerà alcune partite della Coppa America Femminile in programma a luglio in Colombia.

Ogni team arbitrale sarà composto da un direttore di gara, due assistenti, un quarto ufficiale e due Video Assistant (VAR). "Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili perché ora abbiamo un gruppo di arbitri di altissimo livello da cui scegliere - ha dichiarato il responsabile arbitrale UEFA Roberto Rosetti - dopo aver valutato i direttori di gara ai nostri corsi di preparazione e dopo aver seguito le loro prestazioni nelle competizioni UEFA, sappiamo che quelli selezionati hanno tutto ciò che serve per prendere decisioni sicure e uniformi alla fase finale. Alcuni degli arbitri si occuperanno delle partite delle fasi conclusive della UEFA Women's Champions League di questa stagione, prima che l'intera squadra inizi a concentrarsi sugli Europei in Inghilterra di quest'estate”.